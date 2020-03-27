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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 222.440 5,87 BIST ANKARA 141.771 -4,25 BIST ANTALYA 58.226 -1,84 BIST BALIKESİR 78.896 -0,89 BIST BURSA 137.

27.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:34
Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA222.4405,87
BIST ANKARA141.771-4,25
BIST ANTALYA58.226-1,84
BIST BALIKESİR78.896-0,89
BIST BURSA137.544-2,37
BIST DENIZLI105.274-2,14
BIST ISTANBUL88.046-4,65
BIST IZMIR163.827-3,24
BIST KAYSERI325.860-1,92
BIST KOCAELI168.531-2,75
BIST KONYA61.295-2,75
BIST TEKIRDAĞ431.076-5,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi

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