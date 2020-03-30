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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 236.859 6,48 BIST ANKARA 142.572 0,57 BIST ANTALYA 60.476 3,87 BIST BALIKESİR 79.765 1,10 BIST BURSA 139.

30.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:40
Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA236.8596,48
BIST ANKARA142.5720,57
BIST ANTALYA60.4763,87
BIST BALIKESİR79.7651,10
BIST BURSA139.5441,45
BIST DENIZLI110.9545,40
BIST ISTANBUL86.990-1,20
BIST IZMIR165.6731,13
BIST KAYSERI328.8880,93
BIST KOCAELI165.804-1,62
BIST KONYA62.7922,44
BIST TEKIRDAĞ400.368-7,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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