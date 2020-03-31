Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 252.724 6,70 BIST ANKARA 145.150 1,81 BIST ANTALYA 65.766 8,75 BIST BALIKESİR 84.489 5,92 BIST BURSA 143.
31.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|252.724
|6,70
|BIST ANKARA
|145.150
|1,81
|BIST ANTALYA
|65.766
|8,75
|BIST BALIKESİR
|84.489
|5,92
|BIST BURSA
|143.152
|2,59
|BIST DENIZLI
|120.042
|8,19
|BIST ISTANBUL
|89.486
|2,87
|BIST IZMIR
|168.838
|1,91
|BIST KAYSERI
|340.742
|3,60
|BIST KOCAELI
|169.666
|2,33
|BIST KONYA
|66.248
|5,50
|BIST TEKIRDAĞ
|411.625
|2,81
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi