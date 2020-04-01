Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 235.455 -6,83 BIST ANKARA 142.270 -1,98 BIST ANTALYA 69.672 5,94 BIST BALIKESİR 86.564 2,46 BIST BURSA 141.
01.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:52
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|235.455
|-6,83
|BIST ANKARA
|142.270
|-1,98
|BIST ANTALYA
|69.672
|5,94
|BIST BALIKESİR
|86.564
|2,46
|BIST BURSA
|141.340
|-1,27
|BIST DENIZLI
|121.618
|1,31
|BIST ISTANBUL
|88.573
|-1,02
|BIST IZMIR
|170.986
|1,27
|BIST KAYSERI
|343.290
|0,75
|BIST KOCAELI
|172.952
|1,94
|BIST KONYA
|65.770
|-0,72
|BIST TEKIRDAĞ
|397.536
|-3,42
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi