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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 230.419 -2,14 BIST ANKARA 143.350 0,76 BIST ANTALYA 67.101 -3,69 BIST BALIKESİR 86.001 -0,65 BIST BURSA 141.

02.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:46
Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA230.419-2,14
BIST ANKARA143.3500,76
BIST ANTALYA67.101-3,69
BIST BALIKESİR86.001-0,65
BIST BURSA141.197-0,10
BIST DENIZLI117.447-3,43
BIST ISTANBUL89.2290,74
BIST IZMIR173.2871,35
BIST KAYSERI354.2213,18
BIST KOCAELI179.9104,02
BIST KONYA66.3850,93
BIST TEKIRDAĞ407.3422,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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