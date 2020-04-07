Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 260.228 -2,50 BIST ANKARA 150.823 1,63 BIST ANTALYA 76.661 3,07 BIST BALIKESİR 87.911 -1,33 BIST BURSA 155.
07.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:48
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|260.228
|-2,50
|BIST ANKARA
|150.823
|1,63
|BIST ANTALYA
|76.661
|3,07
|BIST BALIKESİR
|87.911
|-1,33
|BIST BURSA
|155.364
|0,69
|BIST DENIZLI
|123.472
|-1,10
|BIST ISTANBUL
|92.827
|0,64
|BIST IZMIR
|180.663
|0,74
|BIST KAYSERI
|365.676
|0,97
|BIST KOCAELI
|194.035
|3,56
|BIST KONYA
|72.263
|3,29
|BIST TEKIRDAĞ
|405.556
|-0,58
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi