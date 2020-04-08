Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 264.179 1,52 BIST ANKARA 155.448 3,07 BIST ANTALYA 77.518 1,12 BIST BALIKESİR 89.170 1,43 BIST BURSA 155.
08.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:42
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|264.179
|1,52
|BIST ANKARA
|155.448
|3,07
|BIST ANTALYA
|77.518
|1,12
|BIST BALIKESİR
|89.170
|1,43
|BIST BURSA
|155.606
|0,16
|BIST DENIZLI
|125.885
|1,95
|BIST ISTANBUL
|94.154
|1,43
|BIST IZMIR
|182.076
|0,78
|BIST KAYSERI
|372.962
|1,99
|BIST KOCAELI
|196.057
|1,04
|BIST KONYA
|73.095
|1,15
|BIST TEKIRDAĞ
|400.323
|-1,29
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi