Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 264.179 1,52 BIST ANKARA 155.448 3,07 BIST ANTALYA 77.518 1,12 BIST BALIKESİR 89.170 1,43 BIST BURSA 155.

08.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:42
Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA264.1791,52
BIST ANKARA155.4483,07
BIST ANTALYA77.5181,12
BIST BALIKESİR89.1701,43
BIST BURSA155.6060,16
BIST DENIZLI125.8851,95
BIST ISTANBUL94.1541,43
BIST IZMIR182.0760,78
BIST KAYSERI372.9621,99
BIST KOCAELI196.0571,04
BIST KONYA73.0951,15
BIST TEKIRDAĞ400.323-1,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı kararıyla İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Ekonomi
Cumhurbaşkanlığı kararıyla İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
75 yıldır böylesi yaşanmadı! Korona Fransa ekonomisine darbe vurdu Ekonomi
75 yıldır böylesi yaşanmadı! Korona Fransa ekonomisine darbe vurdu
Et ve Süt Kurumu’ndan ’Depolarındaki etler çürüdü’ iddiasına yanıt Ekonomi
Et ve Süt Kurumu'ndan "Depolarındaki etler çürüdü" iddiasına yanıt
Çorumlu girişimci, dezenfekte kabini geliştirip seri üretime başladı Ekonomi
Çorumlu girişimci, dezenfekte kabini geliştirip seri üretime başladı
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi Ekonomi
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü Ekonomi
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geldi
Karantina ayı Mart’ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Ekonomi
Karantina ayı Mart'ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu

Son Dakika Ekonomi Haberleri

20:00: İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor - Ekonomi 19:52: Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Ekonomi 19:50: Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor - Ekonomi 19:46: Ticaret Bakanı Pekcan, ticaret müşavirleriyle video konferans yöntemiyle görüştü - Ekonomi 19:30: DTÖ: Küresel ticarette düşüş yüzde 32'yi bulabilir - Ekonomi 18:07: Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı - Ekonomi 16:36: Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi - Ekonomi 16:25: Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu - Ekonomi 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin 16:12: Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü - Ekonomi