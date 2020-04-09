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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 264.072 -0,04 BIST ANKARA 158.378 1,88 BIST ANTALYA 79.661 2,77 BIST BALIKESİR 91.384 2,48 BIST BURSA 158.

09.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:50
Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA264.072-0,04
BIST ANKARA158.3781,88
BIST ANTALYA79.6612,77
BIST BALIKESİR91.3842,48
BIST BURSA158.0331,56
BIST DENIZLI129.6312,98
BIST ISTANBUL96.0021,96
BIST IZMIR184.8141,50
BIST KAYSERI381.3472,25
BIST KOCAELI200.8422,44
BIST KONYA74.1511,44
BIST TEKIRDAĞ412.7293,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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