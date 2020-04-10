Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 261.653 -0,92 BIST ANKARA 157.562 -0,52 BIST ANTALYA 82.770 3,90 BIST BALIKESİR 92.202 0,89 BIST BURSA 160.
10.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:44
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|261.653
|-0,92
|BIST ANKARA
|157.562
|-0,52
|BIST ANTALYA
|82.770
|3,90
|BIST BALIKESİR
|92.202
|0,89
|BIST BURSA
|160.235
|1,39
|BIST DENIZLI
|130.196
|0,44
|BIST ISTANBUL
|97.011
|1,05
|BIST IZMIR
|185.454
|0,35
|BIST KAYSERI
|379.213
|-0,56
|BIST KOCAELI
|198.731
|-1,05
|BIST KONYA
|74.955
|1,08
|BIST TEKIRDAĞ
|417.439
|1,14
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi