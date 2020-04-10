Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 261.653 -0,92 BIST ANKARA 157.562 -0,52 BIST ANTALYA 82.770 3,90 BIST BALIKESİR 92.202 0,89 BIST BURSA 160.

10.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:44
Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA261.653-0,92
BIST ANKARA157.562-0,52
BIST ANTALYA82.7703,90
BIST BALIKESİR92.2020,89
BIST BURSA160.2351,39
BIST DENIZLI130.1960,44
BIST ISTANBUL97.0111,05
BIST IZMIR185.4540,35
BIST KAYSERI379.213-0,56
BIST KOCAELI198.731-1,05
BIST KONYA74.9551,08
BIST TEKIRDAĞ417.4391,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Ekonomi
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
İşsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu Ekonomi
İşsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Dolar güne hareketli başladı! İşte son durum Ekonomi
Dolar güne hareketli başladı! İşte son durum
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Ekonomi
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Göğsümüzü kabarttı! ASELSAN’dan bir ihracat başarısı daha Ekonomi
Göğsümüzü kabarttı! ASELSAN'dan bir ihracat başarısı daha
İkinci el araç satışları Mart’ta frene bastı Ekonomi
İkinci el araç satışları Mart'ta frene bastı
Türkiye Sigorta Birliği’nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları Ekonomi
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
Haberler ›› Ekonomi ››Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

19:33: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor - Haber 19:30: ABD Enerji Bakanı Brouillette: "Petrol üretimimiz günlük 2-3 milyon varil düşebilir" - Ekonomi 19:16: Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı - Ekonomi 19:08: Borsa günü yükselişle tamamladı - Ekonomi 18:52: TİM'den 13 işçiyi işten çıkardığını konu alan iddialar üzerine açıklama Açıklaması - Ekonomi 18:48: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler