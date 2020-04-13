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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 261.207 -0,17 BIST ANKARA 157.697 0,09 BIST ANTALYA 83.446 0,82 BIST BALIKESİR 97.755 6,02 BIST BURSA 160.

13.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:40
Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA261.207-0,17
BIST ANKARA157.6970,09
BIST ANTALYA83.4460,82
BIST BALIKESİR97.7556,02
BIST BURSA160.8110,36
BIST DENIZLI131.0140,63
BIST ISTANBUL98.3411,37
BIST IZMIR188.0391,39
BIST KAYSERI378.268-0,25
BIST KOCAELI194.845-1,96
BIST KONYA75.3050,47
BIST TEKIRDAĞ424.0661,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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