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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 265.079 1,48 BIST ANKARA 166.556 5,62 BIST ANTALYA 83.231 -0,26 BIST BALIKESİR 100.102 2,40 BIST BURSA 164.

14.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:44
Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA265.0791,48
BIST ANKARA166.5565,62
BIST ANTALYA83.231-0,26
BIST BALIKESİR100.1022,40
BIST BURSA164.8492,51
BIST DENIZLI138.3745,62
BIST ISTANBUL100.9572,66
BIST IZMIR195.0273,72
BIST KAYSERI385.7731,98
BIST KOCAELI197.3351,28
BIST KONYA78.1963,84
BIST TEKIRDAĞ429.8801,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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