Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 254.641 -3,94 BIST ANKARA 162.828 -2,24 BIST ANTALYA 77.481 -6,91 BIST BALIKESİR 96.318 -3,78 BIST BURSA 164.
15.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:42
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|254.641
|-3,94
|BIST ANKARA
|162.828
|-2,24
|BIST ANTALYA
|77.481
|-6,91
|BIST BALIKESİR
|96.318
|-3,78
|BIST BURSA
|164.073
|-0,47
|BIST DENIZLI
|138.218
|-0,11
|BIST ISTANBUL
|96.899
|-4,02
|BIST IZMIR
|189.934
|-2,61
|BIST KAYSERI
|365.780
|-5,18
|BIST KOCAELI
|190.165
|-3,63
|BIST KONYA
|75.921
|-2,91
|BIST TEKIRDAĞ
|420.186
|-2,26
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi