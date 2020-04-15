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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 254.641 -3,94 BIST ANKARA 162.828 -2,24 BIST ANTALYA 77.481 -6,91 BIST BALIKESİR 96.318 -3,78 BIST BURSA 164.

15.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:42
Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA254.641-3,94
BIST ANKARA162.828-2,24
BIST ANTALYA77.481-6,91
BIST BALIKESİR96.318-3,78
BIST BURSA164.073-0,47
BIST DENIZLI138.218-0,11
BIST ISTANBUL96.899-4,02
BIST IZMIR189.934-2,61
BIST KAYSERI365.780-5,18
BIST KOCAELI190.165-3,63
BIST KONYA75.921-2,91
BIST TEKIRDAĞ420.186-2,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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