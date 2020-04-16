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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 256.552 0,75 BIST ANKARA 165.096 1,39 BIST ANTALYA 77.056 -0,55 BIST BALIKESİR 101.246 5,12 BIST BURSA 165.

16.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:42
Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA256.5520,75
BIST ANKARA165.0961,39
BIST ANTALYA77.056-0,55
BIST BALIKESİR101.2465,12
BIST BURSA165.5320,89
BIST DENIZLI138.9500,53
BIST ISTANBUL96.786-0,12
BIST IZMIR193.8982,09
BIST KAYSERI369.9761,15
BIST KOCAELI189.572-0,31
BIST KONYA78.3453,19
BIST TEKIRDAĞ445.9646,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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