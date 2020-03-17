Borsada yükselişle açıldı, eksiye döndü
Güne yüzde 1 yükselişle başlayan Borsa İstanbul, yüzde 1 düşüşle 87 bin seviyesine geri çekildi.
17.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:08
Güne yüzde 1 yükselişle başlayan Borsa İstanbul, yüzde 1 düşüşle 87 bin seviyesine geri çekildi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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