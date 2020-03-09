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Borsada yüzde 3'ün üzerinde kayıp

Küresel piyasalarda yaşanan satış baskısı, Borsa İstanbul'da da etkisini gösteriyor.

09.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:10
Borsada yüzde 3'ün üzerinde kayıp
Küresel piyasalarda yaşanan satış baskısı, Borsa İstanbul'da da etkisini gösteriyor. Açılışını 3 bin puan düşüşle yapan BIST, yüzde 3'ün üzerinde kayıpla işlem görüyor.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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