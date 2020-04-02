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"Borsadaki dalgalanma yatırımcıları gerçek yatırımlara itecek"

Koronavirüs salgınının ABD ve Avrupa'daki hızlı yayılımı borsaları olumsuz etkiledi.

02.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:30
Koronavirüs salgınının ABD ve Avrupa 'daki hızlı yayılımı borsaları olumsuz etkiledi. ABD'de işlemler 15 dakika durdurulurken, Avrupa'da; Londra, Frankfurt ve Paris borsaları tarihi kayıplar yaşadı. Konuyu değerlendiren Kutlu Özdemir, "Borsadaki dalgalanma yatırımcıları gerçek yatırımlara itecek" dedi.
Koronavirüs salgınıyla dünya borsalarında büyük dalgalanmalar yaşanırken, yatırımcıların ilerleyen dönemde sanaldan çok gerçek yatırımlara kayması bekleniyor. Özdemir Group Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Özdemir, salgının ardından piyasaların yılın son çeyreğinde toparlanmasını beklediklerini belirtirken, yatırımcıların para kazanma yöntemlerinin değişeceğini ifade etti.Dünyanın pek çok yerinde koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla işyerlerinin kepenk indirdiğine ve çalışanların evlerine gönderildiğine dikkat çeken Kutlu Özdemir, "Bu durum iş çevreleri tarafından öngörülemeyen bir gelişme oldu ve hazırlıksız yakalanıldı. Ancak tüm bu olanlara rağmen virüsün sonuçlarını minimize etmek için çetin bir mücadele veriyoruz" dedi.
"ÜLKELER ARASI YARDIMLAŞMA BAŞKA ALANLARA YAYILABİLİR"
Daha önce görülmemiş borsa dalgalanmalarının yatırımcıları sanaldan çok gerçek yatırımlara iteceğini söyleyen Kutlu Özdemir, "Birçok insan hatta ülkeler için para kazanma yöntemleri değişecek. Küresel piyasalarda özellikle son 5 yılda aktif olarak gördüğümüz, ülkelerin içe kapanma durumu var. ABD'nin ekonomik hakimiyeti sarsılıyor ve Çin'in 1 ay sonra daha kötü bir tablo ile karşılaşmayacağının garantisi yok. Yani koronavirüs, bütün dünyada iş çevrelerini sarsıyor. Bu gerçeği görerek yeni dünya ve ekonomi düzenine bir an önce adapte olmamız gerekiyor. Ekonominin yanı sıra ülkeler arasında başlayan bu yardımlaşma, salgın sonrası için yeni birliktelikleri doğurabilir. Özellikle Avrupa Birliği'nin salgındaki kötü karnesi bu durumu tetikleyecek" şeklinde konuştu.
"SALGININ OLUMSUZ ETKİLERİ İŞ DÜNYASINI SARSACAK"
Bu zorlu süreçte alınan önlemler, çözümlerin de bir parçası olması gerektiğini vurgulayan Özdemir, "Herkes kendi işini bu tür salgınlarla veya olağanüstü durumlarla mücadeleye göre uyarlamalı. Bu salgının oluşturduğu olumsuz ekonomik tablo, turizm ve inşaat sektörleri başta olmak üzere iş dünyasını derinden sarsacak. Salgın, ülkenin ekonomik verilerini de olumsuz etkileyecek. Gayrisafi yurtiçi hasılamız geçen yılın altında kalabilir. Salgınının ardından yılın son çeyreğinde ekonomik anlamda toparlanma olacağını öngörüyorum. Daha kaotik senaryolar da var; ancak çok da kötümser olmamak gerekir" ifadelerini kullandı.
"YENİ NESİL EKONOMİK DÜZEN YENİ NESİL İLE GELİŞECEK"
Şirket olarak yeni ekonomik düzene ayak uydurmak için birtakım adımlar attıklarını belirten Özdemir, Ar-Ge yatırımlarına, teknolojiye ve inovasyona verdikleri değerin salgın günlerinde daha da net anlaşıldığını vurguladı. Özdemir, şirket bünyesinde bu alanların payını daha da artıracaklarını kaydederek, donanımlı gençlerle yere daha sağlam basılabileceğini ifade etti.Özdemir, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Teknoloji, yazılım ve inovasyon alanlarında genç istihdama daha fazla yöneleceğiz. İstihdam stratejimizi yenilikçi bir yapıya göre oluşturduk. Gençlerle birlikte ülke ekonomisine katkı sunacak yeni projeler tasarlayacağız. Yeni nesil ekonomik düzen yeni nesil ile gelişecek. Grup olarak inovatif yatırımlarımızı gençlere odakladık".
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Avrupa Birliği, Koronavirüs, Avrupa, Güncel
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