Borsadan Vali Çeber'e Ziyaret

Rize
Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan
, Rize Valisi Kemal Çeber'i ziyaret etti.
Erdoğan, Meclis Başkanı Resul Okumuş ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle Vali Çeber'i makamında ziyaret ederek görüştü.
Ziyarette Erdoğan, Vali Çeber'e borsanın yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi vererek, Çay Çarşısı Projesi'nin Rize'nin bir markası olacağını belirtti.
Projeyi çok beğenen Vali Çeber, "Proje, Rize'ye sosyal bir alan sağlayacak. İnşallah Rize için hep birlikte güzel çalışmalara imza atarız. Rize'yi hep birlikte yöneteceğiz." dedi.
19 Kasım 2018 Pazartesi 16:16