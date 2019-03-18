Bortar Group'tan uluslar arası işbirliği

Bu anlaşma ile dünyanın en prestijli iş güvenliği kurumlarından biri olan BSC'nin hizmetleri Borsafe aracılığı ile de kişi ve kurumlara aktarılacak.

Bortar Etkinlik ve Sanat Alanı'nda yapılan lansman ve kokteyl ile işbirliği duyurulurken, bu anlaşma ile Borsafe, Londra merkezli ve dünyanın çeşitli ülkelerinde güvenlik, sağlık ve çevre konularında eğitim, denetim ve danışmanlık hizmetleri sunan British Safety Council'ın (BSC) Türkiye' deki ilk ve tek partneri olan Doğa HSE Group ile iş ortaklığı kurmuş oldu.

Lansmanın açılışında bir konuşma yapan ve Bortar Group'un kuruluşunu anlatan Bortar Group Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, bundan 26 sene önce küçük bir mutfakta yemek üretimine başladıklarını ve bugün günlük 100 bin kişilik yemek üretim kapasitesi ile Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük yemek üreticisi haline geldiklerini anlattı.

Borsafe için önemli bir adım

İşi sahiplenmek, dürüst ticaret yapmak ve yenilikleri takip etmenin en önemli yapıtaşları olduğunu ifade eden Bortar Başkanı Küçükkurt, "Gördük ki mutlu, aidiyeti yüksek ve en önemlisi güvenli bir ortama sahip çalışanlar bir kurumun ayakta kalması için temel şart. Bu amaçla, hep bir adım ileriye gitme kültürümüzden yola çıkarak 2015 yılında Borsafe İş Güvenliği Ekipmanları şirketini kurduk" dedi. İlk kurulduğunda sadece iki markanın kişisel koruyucu donanımlarını sattıklarını anlatan Küçükkurt, "Borsafe, bugün yirmiden fazla markayı bayilik, distribütörlük ve alt bayilik sistemi ile müşterilerine sunmaktadır. Bugün burada yaptığımız anlaşma ile yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz" dedi. Şirket büyürken iş güvenliği ekipmanları ile sınırlı kalmadıklarını söyleyen Küçükkurt, sözlerini şöyle tamamladı: "Londra merkezli ve dünyanın çeşitli ülkelerinde güvenlik, sağlık ve çevre konularında eğitim, denetim ve danışmanlık hizmetleri sunan British Safety Council'ın (BSC) Türkiye'deki ilk ve tek partneri olan Doğa HSE Group ile iş ortaklığı sözleşmesi imzaladık. Bu anlaşma ile dünyanın en prestijli iş güvenliği kurumlarından biri olan BSCnin hizmetlerini kişi ve kurumlara sunuyor olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz."

Sonrasında kısa bir konuşma yapan Doğa HSE Group Satış Direktörü Merve Bozdemir ise bu anlaşmanın her iki grup için faydalı olacağına inandıklarını belirterek Bortar Group ile yaptıkları bu anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Konuşmalardan sonra bir de pasta kesim töreni yapıldı.

Kaynak: Bültenler