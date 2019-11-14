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Boru çiçeğinden yapılan dolma, 2'si çocuk 6 kişiyi zehirledi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, akşam yemeğinde, kabak çiçeğine benzeyen halk arasında 'patlıcan çiçeği' olarak adlandırılan boru çiçeğinden yapılan dolmadan yiyen 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi.

14.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:12Boru çiçeğinden yapılan dolma, 2'si çocuk 6 kişiyi zehirledi

MUĞLA'nın ilçesinde, akşam yemeğinde, kabak çiçeğine benzeyen halk arasında 'patlıcan çiçeği' olarak adlandırılan boru çiçeğinden yapılan dolmadan yiyen 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi. 3 gün boyunca yoğun bakımda tedavi altında tutulan 6 kişi, dün akşam taburcu edildi.

Marmaris'te öğrenci servisi şoförlüğü yapan Yaşar ve ailesi, geçen 11 Kasım akşamı, aynı sitede oturan kardeşi Sinan Taşkıran'a yemeğe gitti. 2 aile, akşam yemeğinde çorba, kızartma ve dolma yedi. Kısa süre sonra Yaşar Taşkıran fenalaştı. Yakınları tarafından Marmaris Devlet Hastanesi götürülen Taşkıran'a, gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Bir saat sonra da aynı yemekten yiyen 2'si çocuk 5 kişi kusma ve halsizlik şikayetiyle aynı hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ EDİLDİLER

Yaşar Taşkıran ve kardeşi Sinan Taşkıran, Marmaris Devlet Hastanesi'nde, diğer aile fertlerinden 1'i Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2'si Milas 75'inci Yıl Devlet Hastanesi, 1'i de Milas'taki özel bir hastaneye sevk edilip, yoğun bakım ünitelerinde tedaviye alındı. 3  gün süren tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan 6 kişi dün akşam taburcu edildi.

'BİLMEDİĞNİZ BİTKİLERİ YEMEYİN'

Zehirlenmelerin, yapılan tetkikler sonucunda, kabak çiçeğine benzeyen halk arasında 'patlıcan çiçeği' olarak adlandırılan boru çiçeğinden yapılan dolmalardan zehirlendikleri ortaya çıktı.

Yaşar Taşkıran, "Akşam kardeşimin ailesine yemeğe gittik. Yemekten sonra ağzım kurudu. Su içmeme rağmen bir süre sonra tekrar susuyordum. Hemen ardından boğazım şişmeye başladı. Diğerlerine sordum, onlar, 'Biz de bir şey yok' dedi. Fenalaşınca hastaneye geldim hemen müdahale ettiler. Benimle gelen eşim de fenalaştı. Kardeşimi arattım. O ve ailesi de fenalaşmış. 20 dakika sonra onlar da hastaneye geldi. Tavsiyem kimse bilmedikleri bitkileri yemesin. Doktorlar, arıların zehirli bitkilerden aldıkları polenleri başka bitkilere taşıyıp aşılayabileceğini söyledi. Kimse bizim durumumuza düşmesin" dedi.

DAHA ÖNDE 5 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Marmaris Devlet Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, aynı bitkiden geçen yıl 2, bu yıl da 3 kişi zehirlenerek, yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü.



Devlet Hastanesi, Taşkıran, Marmaris, Güncel

Kaynak: DHA

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