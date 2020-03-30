Boru hattından çalınan petrolü piyasaya süren 2 kişi tutuklandı

OSMANİYE'de boru hattından çalınan petrolü piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, 5 Eylül 2019 tarihinde Bahçe ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ham petrol boru hattından hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı, bunlardan 1'i tutuklandı. Olayın ardından yürütülen soruşturmada ekipler, hırsızlık sonucu elde edilen ham petrolün Hatay'da bulunan bir yıkama yağlama tesisinde ve Adana'daki bir ambalaj karton kutu fabrikasında çeşitli sistemler kullanılarak inceltildiği ve kaçak akaryakıt olarak piyasaya sürüldüğünün bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirtilen adreslere yönelik düzenlenen operasyonlarda, 25 tonluk, 7 tonluk, 4 tonluk, 2 tonluk ve 500 litrelik olmak üzere 8 adet tank, 2 adet 1000 litrelik varil, 1 adet çift taraflı pompa, 1 adet dönüşüm kazanı ile 2 bin litre ham petrolden elde edilen yakıt ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Jandarma, 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA