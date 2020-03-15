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Boru hattından petrol çalanlara jandarmadan suçüstü

NİĞDE'nin Bor ilçesinde boru hattından ham petrol çalmaya çalışanlara karşı jandarma ekipleri suçüstü operasyon yaptı.

15.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:32
Boru hattından petrol çalanlara jandarmadan suçüstü

NİĞDE'nin Bor ilçesinde boru hattından ham petrol çalmaya çalışanlara karşı jandarma ekipleri suçüstü operasyon yaptı. Jandarmayı gören şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Olay, dün öğle saatlerinde Bor ilçesine bağlı Obruk Mahallesi ile Belkaya Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, boru hattından ham petrol çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giden ekipler 33 R 9184 plakalı çekiciyle, 31 ACU 859 plakalı tanker buldu. Jandarmanın geldiğini gören TIR sürücüsü olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede, borunun üzerine vana takılıp 3 kilometre uzağa boru çekildiğini ve petrolü tankere yüklemeye çalıştıklarını belirledi. Sürücüsü tarafından terk edilen tanker ve çekiciye el konulurken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Jandarma, Güncel

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