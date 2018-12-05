Boru Hattından Usulsüz Elde Ettikleri Ham Petrolü Satmışlar

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:52



05 Aralık 2018 Çarşamba 10:52

Diyarbakır'da, BOTAŞ petrol boru hattından usulsüz şekilde elde edilen ham petrolü, kaçak yollarla sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde kaçakçılık suçuna karışan kişi ve organizasyonların deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.Ekipler, BOTAŞ petrol boru hattından usulsüz şekilde elde edilen ham petrolü, kaçak yollarla sattığı tespit edilen, aralarında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların da bulunduğu 12 şüphelinin yakalanması amacıyla 30 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden O.U. ve İ.A.İ. tutuklandı, E.G, H.A, İ.H.I, S.B. ve S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Öte yandan 2018 yılı içerisinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlilerince, kent genelinde toplam 248 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.