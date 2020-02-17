Haberler » 3. Sayfa » Boru yüklü kamyonet iş yerine daldı - Haberler

Boru yüklü kamyonet iş yerine daldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde boru yüklü kamyonetin kontrolden çıkarak bir iş yerinin bahçe duvarını kırıp içeriye girme anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

17.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:35Boru yüklü kamyonet iş yerine daldı

'nın ilçesinde boru yüklü kamyonetin kontrolden çıkarak bir iş yerinin bahçe duvarını kırıp içeriye girme anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


Korku ve paniğe sebep olan kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. 4 ayrı araçta maddi hasar oluştu. Otomobilin duvarı yıkıp bahçeye girdiği anlarda merdivenle çatıda kaynak yapan işçinin korktuğu anlar da görüntülere yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Küçük Kumla Mahallesi Armutlu yolu üzerinde meydana gelen kazada önündeki aracı sollamak isteyen 77 AT 894 plakalı boru yüklü kamyonet sürücüsü, önünde aniden manevra yapan araca çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun karşısındaki zeytin satış mağazasının bahçe duvarını devirip içeriye daldı. Bu sırada zeytin fabrikasının otoparkında bulunan 3 ayrı araca çarpan ve maddi hasar veren kamyonetin üzerindeki borular da yola savruldu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kazayla alakalı tahkikatın devam ettiği bildirildi. - BURSA


Gemlik, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:17  Tuğçe Işınsu kimdir? Tuğçe Işınsu hayatı ve biyografisi!
13:54  Survivor Burak Yurdugör kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
12:08  Bayağı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı baya mı, bayağı mı?
11:38  İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok kimdir? İsmail Ok hayatı ve biyografisi!
11:22  Haftalık burç yorumları 17 - 23 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?
17.02.2020 14:21:49