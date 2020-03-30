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Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Eskişehir'de, bir ikamette yaşandığı öne sürülen hırsızlık olayında, boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı.

30.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:01
Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı
Eskişehir 'de, bir ikamette yaşandığı öne sürülen hırsızlık olayında, boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı.

Edinilen bilgiye göre; olay Sütlüce Mahallesi Kurum Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde yaşandı. Dün saat 16.45 sıralarında, S.A. (39) isimli şahıs, sokak üzerinde boş olarak bulunan evinin komşusu tarafından telefonla aranarak, ikametinde hırsız yakalandığını öğrendi. Ardından S.A. evine gelerek yaptığı kontrollerde, balkonda bulunan kapı kolunun kırılarak, mutfaktaki doğalgaz kombisinin 4 adet bağlantı borusundan 2 tanesinin sökülmüş olduğunu ve sökülen borular nedeniyle evin içerisine su bastığını gördü.

Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili A.V.G. (29) ve M.K. (26) isimli 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, 3. Sayfa
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