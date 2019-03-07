Borusan Contemporary Baharı Üç Yeni Sergiyle Karşılıyor

Borusan Contemporary üç yeni sergisini sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Sergilerden ilki, Güney Kore'nin önemli fotoğraf sanatçılarından Boomoon'un Borusan Contemporary'nin siparişiyle hazırladığı Boğaziçi. Boomoon'un Boğaziçi izlenimlerini ışık, form, gölge ve yansımalar üzerine kurduğu fotoğraf sergisi 25 Ağustos'a kadar ziyarete açık kalacak. Aynı tarihe kadar izlenebilecek Uvertür: Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan Seçki, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'na yakın zamanda eklenen yeni eserlerden oluşuyor. 8 Mart 2020 tarihine kadar görülebilecek Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde ise Turgut Uyar'dan alınan ilhamla koleksiyondan bir seçkiyi çağdaş sanat izleyicisine sunacak.

Boomoon'dan Boğaziçi manzaraları

Finlandiyalı sanatçı Ola Kolehmainen'e 2017 yılında vermiş olduğu Mimar Sinan konulu siparişle uluslararası sanatçıların Türkiye üzerine işler üretmelerini desteklemeye başlayan Borusan Contemporary, bu kez Güney Kore'nin önemli fotoğraf sanatçılarından Boomoon'u (d. 1955) Boğaziçi üzerine yeni bir dizi çalışma gerçekleştirmesi için İstanbul'a davet etti. Büyük boyutlu ve etkileyici doğa manzaralarıyla tanınan Boomoon'un 2018'de Boğaziçi'nde ürettiği bir dizi çalışması Dr. Necmi Sönmez'in küratörlüğünü yaptığı Boomoon: Boğaziçi sergisinde ilk kez sanatseverlerle buluşacak.

Boomoon, dramatik öğeleri ağır basan, atmosferle ilgili unsurlara vurgu yapan görsel bir dil kullanıyor. Bu sergide yüzyıllardan beri sanatçılara ilham kaynağı olan Boğaziçi'ne farklı bir noktadan bakıyor. Teknelerin Boğaz'da oluşturduğu dalgaların hareket halindeki yüzeyi ile ilgilenen sanatçının projesi tamamıyla ışık, form, gölge ve yansımalar üzerine kurulu. Büyük boyutlu fotoğraflarında bu hareketli yüzeylerin görsel etkilerini farklı bir dille ele alan Boomoon'un çalışmaları çok katmanlı olmalarıyla dikkat çekiyor. Boomoon'un soyut fotoğrafları, su yüzeyinin arka planını, bu planlardaki ışık, renk, gölge oyunlarını da izleyiciye aktarıyor. Kimi zaman balıkların, kimi zaman neyi betimledikleri belli olmayan renk prizmalarının bir görünüp bir kaybolmaları Boomoon'un çalışmalarını titiz bir kurgu anlayışıyla, her detayın hakkını vererek şekillendirdiğinin göstergesi.

Turgut Uyar'ın izinde: "Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde"

Küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez'in üstlendiği bu sergide Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan seçilmiş eserler, Türkiye edebiyatının güçlü kalemlerinin üretiminden alınan ilhamla izleyiciye sunuluyor. Artık gelenekselleşmiş olan serisinin bir yenisi olan bu sergide, şair Turgut Uyar'ın "Söylenir ve yarım kalır/ bütün aşklar yeryüzünde" dizelerinden alınan esinle hazırlandı. Sergide, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorgulanıyor.

Ekonomik, siyasi ve sosyal alanlarda yaşanan küresel gelişmelerin sanata etkisini farklı coğrafyalardan sanatçıların üretimleri üzerinden okuma imkanı veren sergi, çağdaş sanatın dijital anlatım tekniklerini kullanarak sunduğu yeni görselliğin katılımcı ve deneysel yanına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Turgut Uyar'ın, etkisini yazıldıktan 50 yıl sonra bile kaybetmemiş, insan odaklı bakış açısını savunan dizelerinin izini süren sergide, şiir hem yol gösterici hem de ezber bozucu bir kimlikle değerlendiriliyor.

Uvertür: Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan Seçki

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'na eklenen yeni eserlerin yer aldığı bu sergi, Uvertür serisinin üçüncüsü. Koleksiyona yakın zamanda yapılan alımlardaki coğrafya, estetik ve üslup farklılıklarını görünür kılan bir eser seçkisini içeriyor. Serginin küratörlüğünü Kathleen Forde yapıyor.

Sergide Leo Villareal, Kathrin Stumreich, Eelco Brand, Rick Silva, Edward Burtynsky ve Jeffrey Blondes'un eserleri yer alıyor. Artırılmış gerçekliği kullanan yerleştirmeler, yeni sipariş edilmiş çok kanallı eserler, özel üretim yazılımlarla yönlendirilen büyüleyici videolar, dijital manzaralar ve gelecekte var olabilecek kuş cinslerinin glitch portreleri bu sergide gösterilenler arasında.

Jeffrey Blondes'un Türkiye'deki Tazlar köyünde çektiği çok kanallı film, köydeki peyzajın dört mevsimde nasıl değiştiğini gösteriyor. Edward Burtynsky Artırılmış Gerçeklik yerleştirmesinde izleyicileri Akra'da (Gana) bulunan bir araba hurdalığındaki geri dönüşümü üç boyutlu bir ortamda keşfetmeye davet ediyor. Leo Villareal'in Tanecik Alanı yazılımı, kendini hiç tekrar etmeyen, hareketli geometrik şekiller üretiyor.

Rick Silva'nın Paralel Bir Geleceğin Kuşları İçin Alan Kılavuzu adlı eseri kısa video kliplerden oluşuyor. Kullanılan grafik yazılımı glitchli, tuhaf ornitolojik örnekler üretiyor.Eelco Brand resim ve dijital teknikleri kullanarak kendi doğa algısını yansıtan imgeler yaratıyor. Kathrin Stumreich'in Egemenlik eserindeki odak noktası yarı saydam bir bayrak; bayrağın hareketi ve koreografisi karmaşık bir robotik sistem tarafından kontrol ediliyor.

Üç sergi de, 9 Mart Cumartesi günü ziyarete açılacak. Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde 8 Mart 2020, Uvertür: Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan Seçki ve Boomoon: Boğaziçi sergileri ise 25 Ağustos 2019 tarihine kadar izlenebilir.

Kaynak: Bültenler