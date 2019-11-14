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Borusan Contemporary Çocuk Atölyelerine Bahçeşehir Koleji'nden destek

Bahçeşehir Koleji, Borusan Contemporary Çocuk Atölyeleri'ne sponsor oldu.

14.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:06Borusan Contemporary Çocuk Atölyelerine Bahçeşehir Koleji'nden destek

Bahçeşehir Koleji, Borusan Contemporary Çocuk Atölyeleri'ne sponsor oldu. Çocukların zihinsel ve el motor becerilerini geliştiren, sanatsal yönlerini sergileyebilecekleri atölyeler 2 Şubat 2020 tarihine kadar devam edecek.

Bahçeşehir Koleji'nin Borusan Contemporary Çocuk Atölyeleri 9 Kasım'da başladı. Etkinliğe; Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ve Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ da katıldı. Zeynep-Hüseyin Yücel, Elif Karadayı, Billur Saatçi, Ece Zaim, Koray Bilici de çocuklarıyla etkinlikte yer alanlar arasındaydı. 2 Şubat 2020 tarihine kadar devam edecek atölyelerde; çocukların zihinsel ve el-motor becerilerini geliştiren, sanatçı yönlerini sergileyebilecekleri, sanatı daha yakından tanıyarak bakış açılarını geliştirebilecekleri onlarca aktivite gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

ÇAĞDAŞ SANATLA TANIŞACAKLAR

16 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek 'Çağdaş Sanatla Tanışma' etkinliği kısa süren müze turu ile etkinlik başlayacak. Çağdaş sanat anlayışı doğrultusunda farklı amaçlar için üretilen ambalaj atıkları ve diğer üç boyutlu malzemeler kullanılarak bir portre çalışması yapılacak.

17 Kasım 2019 Pazar günü ise çocuklar saat "Dans Eden Heykeller" etkinliğinde buluşacak. 30 dakika süren rehberli, anlatımlı kısa müze turundan sonra farklı yaş gurupları için zorluk dereceleri ayarlanmış çalışmaya geçilecek. Koleksiyonda yer alan heykel çalışmalarından yola çıkılarak telekomünikasyon telleri, pipo temizleyicileri ve farklı üç boyutlu materyallerin kullanıldığı etkinlikte çocuklar mekanik, form inşa gibi becerilerin geliştirildiği, bol kesmeli, bükmeli eğlenceli bir soyut heykel oluşturacaklar.

Gazi Selçuk yönetimindeki Borusan Contemporary Çocuk Atölyeleri için biletlere ve detaylı programa www.biletix.com'dan ulaşılabileceği bilgisi verildi.



Borusan Holding, Güncel

Kaynak: DHA

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