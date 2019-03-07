Borusan Contemporary'de Üç Yeni Sergi Açılıyor

Borusan
Contemporary'de, 3 yeni sergi, sanatseverlerle buluşacak.
"Boomoon: Boğaziçi", "Uvertür: Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan Seçki" ve "Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde" sergileri, 9 Mart'ta ziyarete açılacak. Güney
Koreli fotoğraf sanatçısı Boomoon'un, Borusan Contemporary'nin siparişiyle hazırladığı "Boğaziçi" sergisinde, sanatçının Boğaziçi izlenimlerini ışık, form, gölge ve yansımalar üzerine kurduğu fotoğrafları yer alacak.
"Uvertür: Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan Seçki" ise Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'na yakın zamanda eklenen yeni eserlerden oluşacak.
Her iki sergi de 25 Ağustos'a kadar ziyarete açık kalacak. Turgut Uyar
'dan alınan ilhamla koleksiyondan bir seçkinin sunulacağı "Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde" sergisi ise 8 Mart
2020 tarihine kadar görülebilecek.
Güney, Borusan Holding, Güncel
Kaynak: AA