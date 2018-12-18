Borusan Contemporary'ye "Corporate Art Awards" Ödülü

Türkiye'de medya sanatına odaklanmasıyla önemli bir görev üstlenen Borusan Contemporary, uluslararası bir başarıya imza attı.

72 ülkede 4.000'den fazla sanatçıyı bir araya getiren bağımsız marka ve iletişim ajansı pptArt'ın her yıl düzenlediği "Corporate Art Awards" (Kurumsal Sanat Ödülleri) organizasyonunda ödül kazanan sanat kurumları arasında Borusan Contemporary de yer aldı. Müze, "sergiler, etkinlikler, eğitim faaliyetleri, yeni sanat eseri siparişleri ve mekâna özgü enstalasyonlardan oluşan çok platformlu programı" ile ödüle değer görüldü.

Bu yıl Corporate Art Awards'a Avrupa, Amerika ve dünyanın farklı bölgelerinden sanata destek veren HBC, Lufthansa, Fendi, British Council, Bulgari, Volkswagen, Banca d'Italia, American Express, Art Foundation Merita, Crane Museum, Fiat, Google Arts & Culture ve SFO Museum gibi çok sayıda kurum katıldı. Ödül sahipleri, müze ve sanat merkezi yöneticileri, sanatla ilgili akademisyen ve şirket temsilcilerinden oluşan, aralarında Venedik Bienali Yönetim Kurulu Üyesi Gianluca Comin, Gallerie degli Uffizi Direktörü Eike Schmidt ve MAXXI Arte Direktörü Bartolomeo Pietromarchi gibi isimlerin yer aldığı bir jüri tarafından belirlendi.

pptArt tarafından sanata kurumsal destek veren şirketler için düzenli olarak gerçekleştirilen ödül etkinliği, iş dünyasıyla sanat dünyası arasındaki işbirliğinden en iyi örnekleri desteklemeyi, bu örneklerin bilinirliğini ve itibarını artırmayı amaçlıyor.

Borusan Contemporary'nin güncel iki sergisi Universal Everything: Akışkan Bedenler ve Üvercinka, 17 Şubat 2019 Pazar akşamına kadar devam edecek. Yaratıcı direktör Matt Pyke'ın liderliğinde sanatçı, tasarımcı, animasyoncu, müzisyen ve yazılımcılardan oluşan küresel kolektif Universal Everything'in Conrad Bodman küratörlüğündeki Akışkan Bedenler sergisinde, kolektifin insan biçimine duyduğu ilgiyi, bireyin karakteristik özellikleri ve davranışları üzerinden inceleniyor. Küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez'in üstlendiği ikinci sergi Üvercinka ise izleyiciye, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndaki ünlü şair Cemal Süreya'nın edebi dünyasıyla paralellikler barındıran eserleri sunuyor.

Kaynak: Bültenler