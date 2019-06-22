22.06.2019 22:08
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"Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası" konseri

"Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası" konseri

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, "Var Olmanın Karanlığı, Var Olmanın Aydınlığı" temasıyla gerçekleştirilen "47. İstanbul Müzik Festivali" kapsamında, "Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası" konser verdi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, "Var Olmanın Karanlığı, Var Olmanın Aydınlığı" temasıyla gerçekleştirilen "47. İstanbul Müzik Festivali " kapsamında, "Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası" konser verdi.
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki konserde, 2020 Beethoven Yılı'na doğru bestecinin birden fazla solo çalgı için yazdığı tek konçerto olan Üçlü Konçerto, Valeriy Sokolov, Narek Hakhnazaryan ve Yulianna Avdeeva'nın yorumuyla sanatseverlerle buluştu.
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, konserde ayrıca Efdal Altun ve Çağ Erçağ solistliğinde Strauss'un Don Kişot 'unu seslendirdi.
Kaynak: AA
İstanbul Kültür Sanat Vakfı , Müzik Festivali , İstanbul , Güncel

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