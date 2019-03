Borusan Mannesmann Tesislerindeki Seslerle Beste Yaptı

Sanatçının Borusan Mannesmann'ın Türkiye'deki tesislerinde kaydedilen üretim seslerini kullandığı bestede, ney sesi zanaatın ve uzmanlığın sesine karışıyor.

Sufî müzik geleneğini ve dokusunu çağdaş müziğin tınılarıyla yeniden geliştiren dünyaca ünlü müzisyen ve besteci Mercan Dede, Borusan Mannesmann ile bir yeniliğe imza attı. Sanatçı bu yıl 60'ıncı yılını kutlayan Borusan Mannesmann'ın Türkiye'deki fabrikalarında çalışan zanaatkarların ürettiği 100'ü aşkın sesi kullanarak yeni bir müzik çalışması yaptı. Ney sesinin tesisteki boru üretim sesine karıştığı besteye özel bir video çalışması da hazırlandı.

Bir borunun üretiminde ne kadar uzmanlık ne kadar mühendislik; bilim, teknoloji ve yatırım olduğunu vurgulayan çalışma, çelik boru üretiminin müziğini dinleyicilere duyuruyor.

"Çelik boru üretim gibi hem insan gücünü hem de teknolojiyi bir arada barındıran bir işi sanata dönüştürme fikri beni çok heyecanlandırdı. Hakikaten de günlük akışta bir sanayi tesisinden çıkan seslerin bu kadar güzel bir melodiye dönüşebilmesini hayal edemezdim. Benim de çok keyif aldığım bir proje oldu."

Projeyi değerlendiren Borusan Mannesmann Genel Müdürü Zafer Atabey şunları söyledi:

"Borusan Mannesmann 60 yıldır çelik boru üretiyor. Çelik boru gündelik hayatımızda hemen hemen her yerde kullanılan ancak çok standart gibi görünen bir sanayi ürünü. Oysa üretiminin her aşamasında bilgi, yetkinlik, teknoloji, alın teri ve uzmanlık var. Arkasında işlerine ve Borusan Mannesmann markasına gönül vermiş olan arkadaşlarımızın özverili çalışmaları var. Biz işimizi her zaman bir sanat gibi gördük ve ona bir sanatçı titizliğiyle yaklaştık. Bu sanatı icra edenler; tecrübe, yetenek ve emekleriyle 60 yıldır sahnedeler. Mercan Dede ile hayata geçirdiğimiz bu proje de işimizin sanat yönünü vurgulayan bir çalışma oldu. Projemize katkısından ötürü Mercan Dede'ye teşekkür ederim."

Kaynak: Bültenler