Borusan Otomotiv "BMW Genıus Weekends" Etkinlikleri

Yeni nesil ürün danışmanları BMW Genius'ların BMW meraklılarıyla bir araya geldiğietkinliklerde markanın tarihçesinden ikonik modellerinin hikâyelerine, sektörü şekillendiren teknolojik gelişmelerden otomobillerin benzersiz özelliklerine kadar birçok detay paylaşıldı. "BMW Genius Weekends" etkinliklerinin 6.sı 8 Aralık Cumartesi günü 12.00 - 15.00 saatleri arasında İzmir Özgörkey Otomotiv'de gerçekleştirildi.

BMW Genius Nedir

BMW otomobilleri müşterilerin otomobille ilgili ihtiyaç duydukları hakkında geniş bilgiye sahip BMW Genius'lar showroom'larda tüm analizleri gerçekleştirirken, aynı zamanda test sürüşü süreçlerini de yönetiyor.BMW Genius'lar otomobiller hakkında merak edilenleri yanıtlamak için müşterilerle bir araya geliyor.