Borusan Otomotiv Motorsport Gençlere Destek Vermeye Devam Ediyor

CARMEDYA.COM – BOM Akademi eğitiminin başarılı pilotları Batur Kızıltepe ve Barkın Bayhan Türkiye Pist Şampiyonası'nın Yunanistan Serres Pisti'nde yapılacak final yarışlarında start alacaklar.Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) tarafından 2015 yılında, sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan ve bugüne kadar yaklaşık 2.500 katılımcıya sürüş eğitimi vermiş olan BOM Akademi, önemli bir adım daha atıyor. 2016 yılında almış oldukları Performans Sürüş Eğitimi'nin ardından takım yöneticilerinin dikkatini çeken ve 2017 sezonunda organize edilen BOM Akademi Kupası'nda yarışarak pist deneyimi kazanmış olan genç pilotlar Barkın Bayhan ve Batur Kızıltepe, önümüzdeki hafta sonu Yunanistan'ın Serres Pisti'nde gerçekleşecek olan Türkiye Pist Şampiyonası'nın (TPŞ) 5. ve 6. ayak yarışlarında BOM Akademi desteği ve BMW M4 GT4 yarış otomobili ile start alacak.Start almak büyük bir şansHeyecanlı bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten genç pilotlardan Batur Kızıltepe, yarış öncesinde yaptığı açıklamada, "Her kilometre ve her yarış yeni tecrübeler kazanıyorum. Aldığım eğitimlerin ardından katıldığım yarışlar ve deneyimlerini bizimle paylaşan BOM Akademi eğitmenleri sayesinde adım adım ilerliyorum. BMW M4 GT4 ile TPŞ'de start almak benim için çok büyük bir şans ve gerçekten heyecan verici!" diye konuştu.Amatörlükten profesyonelliğeBarkın Bayhan da konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı: "Biz Batur ile beraber iki amatör otomobil meraklısıydık. Şimdi ise bu işe heves edenlerin doğru eğitimi, doğru yolu gösterecek kişilerden alması halinde gelebilecekleri noktayı temsil etmek isteyen iki yarışçıyız."