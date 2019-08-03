Almanya Süper Kupası: Borussia Dortmund- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Şifresiz İzle)

Almanya Süper Kupa finalinde bu akşam Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Bundesliga şampiyonu ile DFB-Pokal şampiyonunu karşı karşıya getiren DFL-Supercup bugün oynanacak. Futbolseverler, Bundesliga'nın iki güçlü ekibinin karşı karşıya geleceği maçın canlı yayın kanalını araştırmaya başladı. Peki, Borussia Dortmund- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BORUSSİA DORTMUND - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

1987'den beri resmi olarak düzenlenen Almanya Süper Kupası'nda Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Sıgnal Iduna Park'ta oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak. Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı Kanal D kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu maçı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı izle

SÜPER KUPA'DA BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MÜNİH REKABETİ



1987'den itibaren düzenlenen Almanya Süper Kupası'nı en çok kazanan iki takım, bu akşam bir kere daha karşı karşıya gelecekler. Ligde son ana kadar şampiyonluk için yarışan Borussia Dortmund ile Bayern Münih, Süper Kupa'yı beşer kez kazandılar.

Almanya Süper Kupası'nda Borussia Dortmund ile Bayern Münih, 7 kez mücadele ettiler. Bu karşılaşmaların üçünü Borussia Dortmund kazandı. Geçen sene oynanan maçtan Bayern Münih 5-0 galip ayrıldı.