Borussia Dortmund Cephesinden Manchester United'a Jadon Sancho Cevabı!

Manchester United'ın transferi için büyük çaba sarfettiği Jadon Sancho, Borussia Dortmund'da kalacak. Sport Bild'e açıklamalarda bulunan Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, "Jadon Sancho için fiyat biçmek istemiyorum ama şunu söyleyebilirim: Dünyanın en büyük kulübü de olsa, şu anda bu transferi gerçekleştirmesi çok zor. Jadon, önümüzdeki sezonda da bizimle olacak ve planlarımızı buna göre yapıyoruz." dedi.

BU SEZON 10 GOLÜ BULUNUYOR

2017 yazında Manchester City'den transfer edilen Sancho, bu sezon şu ana kadar Bundesliga'da çıktığı 25 maçta 10 gol atıp 8 de asist yapmıştı.

(Goal)