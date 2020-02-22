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Borussia Dortmund, deplasmanda Werder Bremen'i 2-0 yenerek zirve yarışından kopmadı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Werder Bremen'i 2-0 yendi.

22.02.2020 19:56 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:56Borussia Dortmund, deplasmanda Werder Bremen'i 2-0 yenerek zirve yarışından kopmadı
Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Werder Bremen'i 2-0 yendi.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 23. haftasında Weser Stadı'nda Werder Bremen'e konuk oldu.
İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Borussia Dortmund, 52. dakikada Dan-Axel Zagadou ve 66. dakikada Erling Haaland ile bulduğu gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Sarı-siyahlılar bu galibiyetle puanını 45'e çıkardı ve zirveden kopmadı.

Werder Bremen ise 17 puanda kalarak düşme hattından çıkamadı.
Günün diğer karşılaşmalarında Köln, deplasmanda Hertha Berlin'i 5-0, Fortuna Düsseldorf da deplasmanda Freiburg'u 2-0 yenerken, Borussia Mönchengladbach, sahasında Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı.
Öte yandan karşılaşmalar öncesinde Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Borussia Dortmund, Werder Bremen, Almanya, Spor

Kaynak: AA

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