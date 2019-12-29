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Borussia Dortmund, Erling Haaland'ı kadrosuna kattı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, bu sezon Red Bull Salzburg forması ile attığı gollerle Şampiyonlar Ligi grup aşamasına damga vuran Erling Haaland ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

29.12.2019 19:04 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:22 Borussia Dortmund, Erling Haaland'ı kadrosuna kattı

Almanya Birinci Ligi takımlarından Borussia Dortmund, Avusturya'nın Salzburg takımından Norveçli santrfor Erling Haaland'ı renklerine bağladı. Alman kulübünden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Haaland ile 30 Haziran 2024'e kadar sürecek sözleşme imzalandığı belirtildi. Borussia Dortmund'un üst yöneticisi (CEO) Hans-Joachim Watzke, Haaland'ın Avrupa'nın birçok önemli kulübünden aldığı teklife rağmen Dortmund'u tercih ettiğini belirterek "Israrımız karşılığını buldu." ifadesini kullandı.

14 MAÇTA 16 GOL ATTI

Haaland da Borussia Dortmund'un yöneticileri ve teknik direktör Lucien Favre ile yoğun görüşmeler yaptığını belirterek, "Başından beri bu kulübe transfer olma, bu yolu gitme ve Dortmund'da 80 binden fazla seyircinin önünde inanılmaz atmosferde futbol oynama isteğim vardı." değerlendirmesinde bulundu. Alman Ajansının haberine göre Borussia Dortmund 1,94 boyundaki santrfor için yaklaşık 20 milyon euro transfer bedeli ödedi. Salzburg'da bu sezon oynadığı 14 lig maçında 16 gol atan Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği 6 maçta da 8 gol kaydetti.


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Kaynak: AA

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