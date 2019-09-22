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Borussia Dortmund, Frankfurt deplasmanından 1 puanla döndü

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 2-2 berabere kaldı.

22.09.2019 22:08Borussia Dortmund, Frankfurt deplasmanından 1 puanla döndü
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 2-2 berabere kaldı.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 5. haftasında Commerzbank Arena'da Eintracht Frankfurt takımına konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 11. dakikada Axel Witsel ve 43. dakikada Andre Silva'nın karşılıklı attığı gollerle 1-1 tamamlandı.

Borussia Dortmund, maçın 66. dakikasında Jadon Sancho'nun golüyle bir kez daha öne geçti: 1-2.
Ev sahibi ekip, Thomas Delaney'in 88. dakikada topu kendi kalesine göndermesiyle 2-2'lik eşitliği sağladı.

Karşılaşmada kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Borussia Dortmund puanını 10'a, Eintracht Frankfurt ise 7'ye çıkardı.

Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Almanya, Spor

Kaynak: AA

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