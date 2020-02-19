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Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i 2-1 mağlup etti

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Borussia Dortmund, sahasında konuk ettiği PSG'yi Haaland'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.

19.02.2020 01:01 | Son Güncelleme: 19.02.2020 01:07Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i 2-1 mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında B. sahasında PSG ile karşı karşıya geldi. Alman ekibi mücadeleyi 2-1 kazandı. Dortmund'un golleri Haaland'dan gelirken PSG'nin tek golünü Neymar kaydetti. Bu sonuçla Dortmund rövanş için avantaj elde etmiş oldu.

Haaland aynı Şampiyonlar Ligi sezonunda iki farklı takımla gol atan ilk oyuncu oldu.

PSG'DE MEUNİER VE VERRATTİ RÖVANŞTA YOK

Paris Saint-Germain'de Thomas Meunier ve Marco Verratti, gördükleri sarı kartla rövanş maçında cezalı duruma düştü. Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can mücadeleye 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Mücadelenin rövanşı 11 Mart Çarşamba günü oynanacak.


Paris Saint Germain, Dortmund, Spor

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