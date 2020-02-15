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Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt'u 4-0 yendi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt'u 4-0 yendi.

15.02.2020 00:40 | Son Güncelleme: 15.02.2020 00:40Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt'u 4-0 yendi
Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt'u 4-0 yendi.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 22. haftanın açılış maçında Signal Iduna Park Stadı'nda Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

Sarı-siyahlılar ilk yarıyı 33. dakikada Lukasz Piszczek'in golüyle 1-0 önde tamamlandı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Borussia Dortmund, 50. dakikada Jadon Sancho, 54. dakikada Erling Haaland ve 74. dakikada Raphael Guerreiro ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund puanını 42'ye çıkardı.
Eintracht Frankfurt ise 28 puanda kaldı.

Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Almanya, Spor

Kaynak: AA

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