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Borussia Mönchengladbach - Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6'ncı hafta maçında Borussia Mönchengladbach ile Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

12.12.2019 21:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:46Borussia Mönchengladbach - Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Ligi J Grubu 6'ncı hafta maçında Borussia Mönchengladbach ile arasında oynanacak karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Borussia Park Stadyumu'nda TSİ 23: 00'te başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto üstlenecek.

İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

BORUSSİA MONCHENGLADBACH: Sommer - Lainer, Elvedi, Ginter, Wendt, Kramer, Zakaria, Neuhaus, Hermann, Embolo, Thuram,

BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Epureanu, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Elia, Visca, Crivelli



Borussia Mönchengladbach, Başakşehir, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

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