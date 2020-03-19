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Borussia Mönchengladbach futbolcuları, koronavirüs salgını nedeniyle gelirlerinin bir bölümünden...

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Mönchengladbach'ın futbolcularının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelirlerinin bir kısmından feragat ettiği bildirildi.

19.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:36
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Mönchengladbach'ın futbolcularının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelirlerinin bir kısmından feragat ettiği bildirildi.

Takımın Sportif Direktörü Max Eberl, kulübün internet sayfasında yer alan röportajda, futbolcuların kulübe ve taraftarlara yardımcı olunması durumunda aldıkları ücretlerinden vazgeçeceği teklifini yaptıklarını belirtti.

"Ben bu gençlerle gurur duyuyorum." ifadelerini kullanan Eberl, herkesin iyi ve kötü günde Borussia Mönchengladbach kulübü için yan yana durduğunu vurguladı.
Eberl, teknik ekibin ve yöneticilerin de futbolculara katılarak gelirlerin bir kısmından feragat edeceklerini kaydetti.

Alman basınında da bu uygulamayla kulübün yaklaşık 1 milyon avro tasarruf etmesi beklendiği ve bu şekilde kulüpteki diğer çalışanların maaşlarının ödenebileceği ifade edildi.

Almanya'da 1. ve 2. lig futbol karşılaşmalarının, Kovid-19 salgını sebebiyle 2 Nisan'a kadar askıya alınmıştı. Futbol maçlarının oynanmamasından dolayı kulüpler seyirci ve televizyon gelirleri alamadığı için ciddi maddi kayıp yaşıyor.
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Borussia Mönchengladbach futbolcuları, koronavirüs salgını nedeniyle gelirlerinin bir bölümünden...

Kaynak: AA

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Almanya takımlarından Borussia Mönchengladbach futbolcuları, koronavirüs salgını nedeniyle gelirlerinin bir bölümünden...
Etiketler : Borussia Mönchengladbach, Almanya, Futbol, Spor

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