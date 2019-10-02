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Borussia Mönchengladbach, hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci hafta maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Alman ekibi Borussia Mönchengladbach, hazırlıklarını tamamladı.

02.10.2019 20:44Borussia Mönchengladbach, hazırlıklarını tamamladı
UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci hafta maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Alman ekibi Borussia Mönchengladbach, hazırlıklarını tamamladı.
Maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, düz koşuyla başladı.
Takım halinde yapılan ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde duruldu.
Medipol Başakşehir ile Borussia Mönchengladbach arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.55'te başlayacak.

Borussia Mönchengladbach, Başakşehir, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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