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Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçının ardından - Nihat Özdemir, Şenol Güneş ve Göksel...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in konuşması A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in konuşması İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın konuşmas MÖNCHENGLADBACH - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6.

13.12.2019 01:47 | Son Güncelleme: 13.12.2019 01:50
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in konuşması
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in konuşması
İstanbul Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın konuşmas MÖNCHENGLADBACH - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. haftasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda 2-1 yendi ve grubunu 10 puanla lider tamamlayarak son 32 turuna kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile Borussia Park Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı seyretmek için Almanya'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş maç sonunda İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ı tebrik etti.
Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçının ardından - Nihat Özdemir, Şenol Güneş ve Göksel...

Türkiye Futbol Federasyonu, Göksel Gümüşdağ, Nihat Özdemir, Başakşehir, Spor

Kaynak: AA


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