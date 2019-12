Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçının ardından - Okan Buruk

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. ve son haftasında, Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yenerek son 32 turuna yükselen Medipol Başakşehir 'in teknik direktörü Okan Buruk, çok güçlü bir takımı sahasında yendikleri ve turu geçtikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.Borussia Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Buruk, "Dünkü toplantıda da söylemiştim, burada turu geçmek için tek yolumuz kazanmaktı. Maça kendi düşündüğümüz gibi başlayamadık, özellikle golü yedikten sonra toparlandık. İlk yarının sonunda da beraberlik golünü bulduk. İkinci yarı biraz daha iyi oynadığımız düşünüyorum. 60. dakikadan sonra ikinci forveti soktuk, pozisyon sayımız da arttı ve son dakikada golü bulduk ve maçı kazandık." ifadelerini kullandı."Çok iyi bir takıma karşı oynadığımızı söylemek istiyorum. Maçın başından sonuna kadar futbol adına tüm olumlu işleri yapan iyi bir takım ve Almanya Ligi'nin lideri ile karşılaştık." sözlerini kullanan Buruk, şöyle konuştu:"Oyun olarak da rakibimizin Almanya'da liderliği hakettiğini düşünüyorum. Bugün bizim için mucizevi bir sonuç aldık çünkü sadece kazanmamız gerekiyordu. Bunu gerçekleştiren başta oyuncularımız, yöneticilerimiz ve bizi destekleyen Türk taraftarlara teşekkür ediyorum. Golün dakikasını bilemezsiniz ama oyun içinde berabere gidene her dakika bizim tura yaklaştığımız, bir gol bulduğumuzda turu geçeceğimiz dakika olarak düşündük. Rakibe saldırarak başlamadık, oyunu dengeli götürmek istedik. Maçın her dakikasında gol bulup galibiyetle ayrılabiliriz diye düşünüyorduk. Golü son dakikada atmamız bizim için de şans oldu. Çok iyi bir takım, bugün de çok iyi oynadılar. Bizden daha çok şans buldular ama biz kazandık. İlk maçta son dakika gol yemiştik, bugün son dakikada attık bu da bizim için ayrıca sevindirici."Ülke puanı adına da önemli bir galibiyet elde ettiklerini hatırlatan Okan Buruk, "Turnuvanın başından beri bunu söyledik, elimizdeki en iyi oyuncularla ve en iyi 11'lerle maçlara çıkıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve ülke puanına katkı yapmak istediğimizi söylemiştik. Ülke puanının devam etmesini sağlayan takım olduk. Bu anlamda ülkemizin gurur duyacağı bir takım olduk. Tabii ki Almanya'nın ülke puanı gibi bir sorunu yok ama Türk takımları için bizim yolumuza devam etmemiz çok önemliydi. Bundan sonraki yıllarda Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma adına çok daha önemli, bu yüzden de çok mutluyuz." şeklinde konuştu.Yedikleri ilk golden sonra o ana kadar iyi oynamadıklarını ve kısa süreli bir umutsuzluğa kapıldığını da aktaran Buruk, "Golü çıkartmanın zor olacağını düşünmüştüm ama ilk yarının sonunda bulduğumuz golle kazanabiliriz ümidiyle devam ettim. Bundan sonraki hedefimiz tek tek gidip, Şubat ayından sonra hangi takımla eşleşeceksek bu turları geçmek. Nereye kadar gideriz bilmiyoruz ama turları geçmek için elimizden geleni yapacağız. Devre arası 1-1 olduğu için olay bize pozitif anlamda döneceğini düşündüm. rakibimizin demoralize olup bizim yükseleceğimizi, ikinci yarı korkmadan oynarsak burada kazanmamak için hiçbir sebep olmadığını tekrar oyuncularıma devre arasında hatırlattım. Sahada mücadele eden, isteyen bir takım olduğumuzda maçı kazanacağımızı söyledim ve maç da böyle bitti." değerlendirmesinde bulundu.