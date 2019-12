İrfan Can Kahveci ile röportaj Enzo Crivelli ile röportajMÖNCHENGLADBACH - Medipol Başakşehir 'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. haftasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçta turuncu-lacivertli takıma turu getiren golleri atan İrfan Can Kahveci ve Enzo Crivelli, maç sonrası açıklama yaptı.