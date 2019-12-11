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Borussia Mönchengladbach, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Alman ekibi Borussia Mönchengladbach, hazırlıklarını tamamladı.

11.12.2019 21:42 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:42Borussia Mönchengladbach, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Medipol 'i konuk edecek Alman ekibi Borussia Mönchengladbach, hazırlıklarını tamamladı.
Maçın oynanacağı Borussia Park'ta ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda, Alman ekibi tam kadro olarak sahada yer aldı.
Koşu çalışması ile başlayan idman, pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde durulduğu belirtildi.
Borussia Mönchengladbach ile Medipol Başakşehir arasında Borussia Park'ta oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Borussia Mönchengladbach, Başakşehir, Spor

Kaynak: AA

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