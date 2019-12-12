Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçı başladı! Canlı anlatım

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 6. haftasında Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach'a konuk oluyor. Turuncu-lacivertli takımın bir üst tura çıkması için güçlü rakibini yenmesi gerekiyor. Başakşehir, beraberlik ya da yenilgi durumunda ise üçüncü sırada kalacak ve Avrupa defterini kapatacak.

İLK 11'LER

MÖNCHENGLADBACH: Sommer, Elvedi, Ginter, Neuhaus, Wendt, Lainer, Kramer, Zakaria, Hermann, Thuram, Embolo.

BAŞAKŞEHİR:Mert, Clichy, Epureanu, Ponck, Caiçara, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Elia, Aleksic, Crivelli.