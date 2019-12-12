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Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçı başladı! Canlı anlatım

Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi J Grubu son maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile karşılaşıyor. Saat 23.00'te başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

12.12.2019 22:45 | Son Güncelleme: 12.12.2019 23:02Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçı başladı! Canlı anlatım

Medipol , UEFA Ligi J Grubu'nun 6. haftasında Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach'a konuk oluyor. Turuncu-lacivertli takımın bir üst tura çıkması için güçlü rakibini yenmesi gerekiyor. Başakşehir, beraberlik ya da yenilgi durumunda ise üçüncü sırada kalacak ve Avrupa defterini kapatacak.

İLK 11'LER

MÖNCHENGLADBACH: Sommer, Elvedi, Ginter, Neuhaus, Wendt, Lainer, Kramer, Zakaria, Hermann, Thuram, Embolo.

BAŞAKŞEHİR:Mert, Clichy, Epureanu, Ponck, Caiçara, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Elia, Aleksic, Crivelli.


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