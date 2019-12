Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçına doğru

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda yarın deplasmanda Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach ile çok zor bir maça çıkacaklarını ancak zor olsa da kazanarak gruptan çıkmak istediklerini söyledi.Buruk, turuncu-lacivertli ekibin genç futbolcusu Berkay Özcan ile Borussia Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Basın toplantısına "Çok uzun konuşmaya gerek yok. Tek amacımız galip gelerek, gruptan çıkmak." sözleriyle başlayan Buruk, "Rakibimize baktığınızda oyun anlayışını değiştirmeyen bir takım. Rakibimizin beraberliği korumak için oynayacağını düşünmüyorum. Güzel bir maç bizi bekliyor. Tek hedefimiz bu maçı kazanarak gruptan çıkan takım olmak." dedi.Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose'un "Tam kadroyuz, ilk 11'i seçmekte zorlanacağız." açıklamasını takımdaki sakat oyuncularının fazlalığı nedeniyle kıskanarak okuduğunu aktaran Okan Buruk, şöyle konuştu:"Yolda gelirken rakip teknik adamın basın toplantısındaki sözlerini okudum, okuyunca kıskandım biraz tabii ki. Tam kadroyuz sözünü kıskandım, biz de tam kadro olmak isterdik. Tabii ki her maçta sahaya çıkan oyuncularımızla tam kadro sayılırsınız. Alternatifli olmak her zaman avantaj ama biz elimizde olan oyuncuların hepsine çok güveniyorum. Sahaya çıktıklarında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını biliyorum."Çok iyi bir takıma karşı oynayacaklarının altını çizen Buruk, "Belki bizim maçtan sonra form grafiği daha da yükselen, hem formu hem de oyuncu kalitesiyle Almanya'nın lideri. Bunu da hak eden bir takım. Bu takıma karşı birebir önlem almak çok zor ama biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Rakip analizini doğru bir şekilde yaptık. Hangi 11'le çıkacaklarını bilmiyoruz, bu benim için bir soru işareti. Duran toplardan ve geçiş oyunundan Almanya'da da çok gol atan bir takım. Önlemlerimizi alacağız sadece önlem almak yetmiyor, kendi oyunumuzu da en iyi şekilde sahaya koymak istiyoruz." ifadelerini kullandı.Okan Buruk, "Galibiyetin tek seçenek olması oyun anlayışınızı nasıl etkileyecek?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:"Seçeneklerimiz arasında bir beraberlik avantajımız olsaydı, bu bizim için büyük bir şans olabilirdi. Gladbach'ı dikkatle seyrettiğimizde hep aynı oyunu oynayan bir takım. Her maçı kazanmak için oynuyor, biz de rakibimizin artı ve eksilerini görüp kazanmak istiyoruz. Mönchengladbach, buradaki ilk Avrupa Ligi karşılaşmasını 4-0 kaybetmiş bir takım, Union Berlin'e de kaybetmiş bir takım. Son maçında da Bayern Münih'i yenmiş bir takım. Futbolda dün yok, her sonuca açık bir oyun. Son maça kadar şansımızın sürmesi bizim için önemliydi. Roma ve Gladbach'ın olduğu grupta son maça kadar şansımızı sürdürdük. İstediğimiz gibi olursa büyük bir mutluluk duyacağız."Wolfsberger'in, Mönchengladbach'ı 4-0 yendiği maçı da analiz ettiklerini aktaran Buruk, "Şu anda çok daha güçlü ve dikkatli olduklarını söylemem gerekiyor. Formasyonu çok değiştiren bir takım. Rakibimizin yenilmez bir takım olmadığını düşünüyoruz. Çok güçlü bir takım, bundan önce yenildi, neden bir daha yenilmesin. Bu ümitle de maça çıkacağız." sözlerine yer verdi.Mönchengladbach'ın son dakika golleriyle önemli puanlar aldığını hatırlatan Okan Buruk, "Bunu şans olarak değerlendirmiyorum, bu onların son dakikaya kadar kazanmayı isteyen, maçı bırakmayan bir takım olduğunu gösteriyor. Rakibimizi böyle değerlendiriyorum. Genç, dinamik, hırslı bir takım. Bunu oyun içinde net bir şekilde görüyorsunuz. Hakem hataları da belki lehine çok oldu ama kazanmayı isteyen bir takım." değerlendirmesinde bulundu.Berkay Özcan: "Kazanmaya geldik"Medipol Başakşehir'in genç futbolcusu Berkay Özcan da karşılaşmayla ilgili olarak, "Kazanmaya geldik, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Güçlü bir takımız, yarın turu atlamak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız ve inşallah 3 puanı alacağız." dedi.Almanya'da altyapı eğitimini alan Berkay, "Borussia Park'ta ilk maçımı 18 yaşımda oynadım. Kupa maçıydı, 3-1 yenilmiştik ama inşallah yarın maçı kazanırız. Gladbach, Bundesliga'da birinci, biz de ligde iyi gidiyoruz, Avrupa kupalarında da iyi gidiyoruz. Yarın önemli bir maç, elimizden gelen her şeyi yapıp, iyi bir oyunla sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz." yorumunu yaptı.