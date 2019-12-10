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Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçını İspanyol hakem Sanchez yönetecek

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. ve son haftasında Medipol Başakşehir'in 12 Aralık Perşembe günü Almanya deplasmanında Borussia Mönchengladbach ile yapacağı maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

10.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:00Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçını İspanyol hakem Sanchez yönetecek
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. ve son haftasında Medipol 'in 12 Aralık Perşembe günü Almanya deplasmanında Borussia Mönchengladbach ile yapacağı maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Mönchengladbach şehrindeki Borussia Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan Sanchez görev alacak.
Sanchez'in yardımcılıklarını vatandaşları Raul Cabanero ve Inigo Prieto üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise yine aynı ülkeden Jose Luis Munuera Montero olacak.

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Kaynak: AA

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