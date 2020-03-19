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Borussia Mönchengladbach'ta futbolcular gelirlerinden vazgeçti

Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'ta futbolcular, korona virüs salgını nedeniyle gelirlerinin bir kısmından vazgeçti.

19.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:17
Borussia Mönchengladbach'ta futbolcular gelirlerinden vazgeçti
Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'ta futbolcular, korona virüs salgını nedeniyle gelirlerinin bir kısmından vazgeçti.

Almanya 'da korona virüs salgını tedbirleri kapsamında futbol maçları ertelenmişti. Müsabakaların oynanmamasından dolayı kulüpler mali açıdan kayıplar yaşıyor. Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ta Sportif Direktör Max Eberl, kulübün internet sitesinden yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Eberl, takımdaki futbolcuların kulübe ve taraftarlara yardımcı olmak için ücretlerinin bir kısmından vazgeçme teklifinde bulunduklarını açıkladı. Max Eberl, futbolcularla gurur duyduklarını belirterek, iyi ve kötü günde birlikte olduklarını ifade etti.

Eberl ayrıca yöneticilerin ve teknik ekibin de buna katılarak gelirlerinin bir kısmından vazgeçeceğini aktardı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Borussia Mönchengladbach, Almanya, Futbol, Spor

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